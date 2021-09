Projeto educativo do jardim de infância da Misericórdia de Lamego apela à defesa do ambiente

O novo ano letivo no Jardim de Infância da Misericórdia de Lamego começou a todo o vapor, com a missão de proporcionar às crianças todas as condições para abordarem, com sucesso, a escolaridade obrigatória. O regresso às atividades foi preparado com muita precaução, devido à atual pandemia, com vista a garantir a sua segurança e diminuir o risco de contágio.

Neste momento, a Misericórdia de Lamego dispõe de três turmas de Educação Pré-Escolar, frequentadas por 45 alunos. No plano pedagógico, o projeto curricular procurará estimular nos próximos meses o desenvolvimento pessoal e social dos mais pequenos, em estreita colaboração com a família e a comunidade. “Temos uma equipa coesa e empenhada que garante as melhores condições de aprendizagem. A nossa matriz pedagógica é orientada para que as crianças sejam, ao mesmo tempo, felizes e participativas”, afirma o Provedor António Carreira.

“Tantas mãos, um só Planeta…” é a temática geral a abordar durante este ano letivo, com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de mudar atitudes e comportamentos face ao Ambiente. Neste contexto, o desenvolvimento de saberes e valores será realizado ao nível das áreas de expressão e comunicação, de conhecimento do mundo, da matemática e da formação pessoal e social.

Numa perspetiva de educação para a cidadania, a equipa educativa da Misericórdia de Lamego planeia as atividades de acordo com as orientações curriculares para o pré-escolar e as metas de aprendizagem definidas pelo Ministério da Educação. Assim, serão desenvolvidos diversos eventos temáticos e festejos de dias especiais e estabelecidas parcerias com entidades externas, para além da realização das tradicionais celebrações de Natal e de encerramento do ano letivo.

O sucesso educativo não se constrói, no entanto, apenas no interior da sala. Os alunos vão ter à sua disposição atividades de enriquecimento curricular nas áreas da dança, expressão musical e introdução ao inglês que visam despertar o seu espírito crítico. Estas iniciativas são de carácter facultativo e planificadas em função da idade – dos 3 e aos 5 anos – e das suas necessidades específicas.

As inscrições para a creche e para o jardim de infância da Misericórdia de Lamego permanecem abertas para bebés e crianças em idade pré-escolar. Devem ser formalizadas nos respetivos Serviços Administrativos, situados no Largo Dr. João de Almeida, ou através dos contactos 963 608 258/ 254 656 850 e do email geral@scmlamego.pt. Estas valências têm em vigor acordos de cooperação com a Segurança Social que reduzem o valor das mensalidades.