Projeto entre UTAD e Altice Labs vai contribuir para a preservação do eno-património histórico do Douro

Chama-se eno-Analytics o projeto aprovado pela Altice Labs enquadrado no Plano de Inovação 2020 e que pretende criar um sistema inteligente que auxilie a identificar castas na região do Douro e a estabelecer correlações com qualidade do vinho, com recurso à Internet das Coisas (IoT) e a técnicas de Machine Learning.

Este projeto foi alvo de um acordo de confidencialidade entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Altice Labs e está a ser desenvolvido sob a coordenação de Salviano Pinto Soares e de António Valente, docentes e investigadores da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da UTAD, na Quinta do Crasto, situada na Região Demarcada do Douro, no âmbito duma tese de Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores por Sérgio Silva e que conta também com Filipe Cabral Pinto, da Altice Labs, na equipa de supervisão.

Esta parceria resulta da colaboração de mais de 15 anos que a ECT/UTAD tem mantido com a empresa sucedânea da PT Inovação e está a ser desenvolvido na Quinta do Crasto, na sequência do projeto PatGenvinhas que surgiu em 2013, também nesta Quinta, pela necessidade de preservação da “emblemática vinha velha Maria Teresa” (VMT), que tem mais de 100 anos.

O projeto PatGenvinhas, acompanhado por Salviano Pinto Soares num enquadramento SIFIDE, teve como principal objetivo caracterizar a totalidade da variedade de castas nas aproximadamente 30.000 plantas que fazem parte desta vinha velha, iniciativa concluída no final de 2019, com a “identificação de mais de 50 castas diferentes, entre tintas, bancas e rosadas, algumas extremamente raras e ainda não genotipadas”. Recentemente o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e a Revista de Vinhos registaram este esforço de “preservação do território duriense” com “contribuições para a vitalidade da região”, atribuindo-lhe o Prémio “Douro+Sustentável” em setembro de 2020 e “Os melhores do Ano” de 2020 na Categoria Inovação/Investigação , respetivamente.

Viticultura Tecnológica

O Projeto eno-Analytics pretende agora complementar o trabalho iniciado em 2013 e quer criar “um sistema inteligente capaz de dar suporte à identificação das castas da VMT, de modo a preservar esse património genético de elevado valor, e também, numa perspetiva de extensão sensorial, instalar uma infraestrutura de recolha dados heterogéneos, nomeadamente os obtidos por sensores IoT, normalmente associados à viticultura de precisão, que sejam dotados de capacidades de comunicação LoRa/NBIoT onde serão testadas várias soluções proprietárias e inovadoras do consórcio que recentemente foi enriquecido com a Globaltronic e a GeoDouro”, explica Salviano Soares.

A possibilidade de estabelecer e compreender as correlações num terroir histórico através da aplicação de metodologias emergentes, de Processamento Digital de Sinal para IoT ou Inteligência Aumentada com comunicações LoRa/NB-IoT apresenta-se como um “desafio de Engenharia estimulante dadas as condições muitas vezes adversas associadas à especificidade da viticultura em altura no Douro”, acrescenta.

Ainda dentro do eno-Analytics, está prevista a acomodação de um Piloto designado Lab in-situ@Crasto, onde serão realizados testes e ensaios com investigadores, professores e alunos, promovendo também a “produção de especificações comerciais com vista a demonstrar a aplicabilidade à indústria vitivinícola e replicação no setor agrícola ou outros”.

“Do desenvolvimento do projeto poderão surgir algumas externalidades positivas decorrente da Analítica que permitirá elevar os “Dados” à categoria de “Informação“, pois, ao caracterizar o património vitivinícola, sobretudo o património desconhecido, estão criadas as condições para que a preservação seja um legado às futuras gerações viticultores continuando a garantir o fator diferenciador associado à identidade das regiões, neste caso reconhecida como Património Mundial pela UNESCO,” salienta o investigador responsável.

Todo este esforço mereceu já o reconhecimento numa candidatura conjunta entre a Altice Labs e a UTAD ao IoT Global Awards 2020, tendo sido selecionada para a fase final na Categoria Research & Development or New Launch da referida competição de prestígio mundial.

Salviano Soares, salienta ainda a importância da ligação a uma empresa referência no mercado no desenvolvimento de soluções de I&D, que “transforma o conhecimento em inovação tecnológica para criar diferenciação e valor no mercado, permitindo desta forma a investigadores e estudantes desenvolverem, em situação real, o conhecimento criado nas universidades”.