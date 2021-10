Projeto “Fumeiro e Presunto de Montalegre” apresentado publicamente

Ao longo desta manhã, numa das salas do Pavilhão Multiusos de Montalegre, foi apresentado publicamente o projeto “Fumeiro e Presunto de Montalegre – Qualificar, Diferenciar e Posicionar” que junta cerca de 70 produtores e que dá continuidade a um primeiro projeto que deixou raízes importantes para os agentes da fileira. A ação, promovida pela Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã (APFTFB), contou com a presença do vice-presidente do município de Montalegre, David Teixeira. Dizer ainda que estamos perante um projeto, previsto até fevereiro de 2023, com um investimento a rondar os 245 mil euros.

O projeto junta a tradição à especialização e aos altos padrões de qualidade, incentivando os produtores a uma maior especialização técnica, qualificação e a uma aposta na comercialização e comunicação. O projeto divide-se em três ações centrais. Primeiro serão dinamizadas um conjunto de ações de capacitação individuais aos produtores que visam sensibilizar e qualificar os produtores para as vantagens e oportunidades da implementação da certificação IGP. A segunda ação tem como objetivo a valorização do fumeiro e presunto de Montalegre. Para efeito, serão realizadas ações de capacitação conjuntas para sensibilização e informação dos produtores. Fatores de produção animal e transformação, embalagem, acondicionamento e marketing do produto, tendências tecnológicas adaptáveis à produção tradicional de presunto e fumeiro, posicionamento dos produtos no mercado serão algum dos temas abordados, por forma a capacitar o tecido empresarial em várias temáticas determinantes para o sucesso da atividade. Prevêem-se, ainda, várias visitas técnicas a entidades e empresas de referência que permitirão aos produtores ver in loco um conjunto de boas práticas e tecnologias que os ajudem a melhorar e inovar nos seus processos e produtos. A promoção e divulgação do fumeiro e presunto de Montalegre também não será descurada. Assim, na terceira ação estão previstas uma série de iniciativas para reforçar o posicionamento destes produtos de excelência no país, nomeadamente, a presença em feiras nacionais e um reforço na promoção digital. Outra das novidades é a campanha “Fumeiro e Presunto sobre Rodas” que irá decorrer nos locais turísticos e emblemáticos da cidade do Porto, com o objetivo de dar a conhecer a singularidade dos produtos e do seu processo de fabrico tradicional junto de potenciais consumidores urbanos.

Projeto continuador

Este projeto dá continuidade ao “Fumeiro de Montalegre – Cooperar para Competir e Desenvolver” que decorreu entre fevereiro de 2017 e julho de 2019 onde, recorde-se, teve como grandes pilares a capacitação e a promoção. Neste âmbito, os agentes do fumeiro de Montalegre receberam apoio relativamente à adoção de boas práticas através da capacitação e dinamização da fileira. Foi elaborado um plano estratégico que resultou da auscultação e caraterização da fileira; foram realizados vários encontros, visitas de estudo e ações de capacitação e criado um manual de boas práticas. Paralelamente, foi promovida a marca “Fumeiro de Montalegre” que procurou destacar a singularidade e autenticidade destes produtos. Este novo projeto vai prolongar-se até fevereiro de 2023 e tem um investimento previsto a rondar os 245 mil euros.