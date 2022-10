Projeto Identidade destaca empresárias vila-realenses com celebração feminista

Esta sexta-feira, dia 14 de outubro, o Projeto Identidade vai promover uma Celebração Feminista nos Claustros do Ex-Governo Civil, que se iniciará pelas 21h00 e cuja entrada é livre.

Estas comemorações, que visam celebrar e reconhecer a mulher, estarão divididas em várias atividades: um Sarau Cultural, cuja abertura estará a cargo da Vibratuna, vários stands de exposições para as empresárias vila-realenses, a declamação de poesia pela vereadora da Cultura do Município de Vila Real, Mara Minhava, e por Margarida Porto, animação musical promovida por Rebecca Lapa e uma exposição fotográfica de Andreia Carvalho da Silva, promovida pela “Cultura a Dentro”.

“Estamos a tentar fazer com que não haja tanta conotação negativa associada ao ativismo. Decidimos centrar-nos na perspetiva de celebrar aquilo que já conseguimos”, explicou ao NVR Ana Rita, representante do Projeto Identidade, acrescentando que, apesar desta pausa, a entidade saber que ainda há muito por fazer.

Assim, esta sexta-feira, o projeto decidiu dar destaque à mulher e, sobretudo, às empresárias vila-realenses, reconhecendo o seu mérito pelas conquistas alcançadas. “Convidamos empresas criadas por mulheres de Vila Real porque sabemos que já é difícil uma mulher começar um negócio no país, mas dar os primeiros passos no interior tem o dobro das dificuldades. Por isso quisemos dar-lhes destaque”, frisou Adriana Pereira, ativista do Projeto Identidade, acrescentando que as participantes mostrarão aquilo de que são capazes nas diversas áreas em que trabalham.

No dia seguinte, sábado, haverá ainda uma mesa-redonda, dinamizada pelo Feminismo Sobre Rodas, subordinada ao tema “Direitos Sexuais e Reprodutivos”, que decorrerá no Museu da Vila Velha, pelas 16h00, com entrada livre.

As representantes do Projeto Identidade, deixaram, ainda, um agradecimento a todas as entidades envolvidas, nomeadamente à Câmara Municipal de Vila Real, pela cedência do espaço.

O Projeto Identidade é uma comunidade coletiva feminista e LGBT que nasceu em 2015. Foi a primeira coletiva que surgiu em Vila Real no âmbito das ações de sensibilização. Desde 2016, têm promovido marchas no âmbito dos direitos LGBT e da igualdade de género. Recorde-se que a última grande ação promovida por esta entidade foi a 5ª Marcha LGBT, em colaboração com a LGBT Vila Real.

CR