Projeto Inspira leva “A Guitarra e o Fado” ao Côa

Domingo, 14 de novembro, às 16h00 vai fazer-se silêncio no Museu do Côa para se ouvir “A Guitarra e o Fado” de Edgar Nogueira. Juntam-se ao professor neste espetáculo a fadista Isabel Noronha, o violinista Miguel Silva e o baixista Maximo Ciuro.

Nascido e criado na Serra do Marão, na freguesia de Ansiães, em Amarante, Edgar Nogueira, deixou-se inspirar desde menino pelo seu pai, que era uma espécie de adorador de serenatas. Com ele começou a aprender violino, mas foi o avô que o puxou para a guitarra. A força telúrica da serra levou-a com ele para Lisboa onde ainda hoje se cumpre o fado, tendo na Guitarra Portuguesa a sua razão de viver.

“Para Salomão”, “Santa Clara Lua Cheia”, “Fado Ansião” ou “A Caminho de Amarante” são alguns dos onze temas originais que farão parte do repertório a apresentar no Museu do Côa.

Esta é uma das muitas iniciativas inseridas no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural.

As ações começaram em julho e prolongam-se até dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclipes em sete miradouros para servirem de cartão de visita.