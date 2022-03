Projeto internacional de criação artística abrange Lamego

O Município de Lamego é um dos parceiros e cofinanciadores do projeto ViViFiCAR que selecionou quatro artistas durienses para integrarem um programa de criação e exposição na região do Douro, em colaboração com mais oito artistas, nacionais e noruegueses.

É através da fotografia, novos media e arquitetura que os artistas e vários especialistas vão construir diálogos com as comunidades de quatro municípios do Douro: Lamego, Alijó, Mêda e Torre de Moncorvo.



O projeto ViViFiCAR é organizado e desenvolvido pela Ci.CLO em parceria com o Museu do Douro e o Surnadal Billag, na Noruega, e as quatro autarquias. Na apresentação pública desta iniciativa, ocorrida no Museu do Douro, marcou presença a Vice-Presidente e Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro.



Neste âmbito, o Município de Lamego vai abraçar três artistas: um residente ou natural da região, um nacional e um norueguês, tendo em vista a criação de trabalhos inéditos em diálogo com estes territórios. Como resultado, serão produzidas três exposições, estando também programada uma mostra coletiva no Museu do Douro e no Surnadal Billag, com uma seleção dos trabalhos dos artistas. João Pedro Fonseca foi o artista escolhido natural de Lamego que vai criar uma peça e apresentá-la nesta cidade.

A programação vai também incorporar colaborações estratégicas e intervenções community-specific em espaços menos convencionais de uso artístico, desenhadas especificamente para cada contexto em relação com a comunidade.