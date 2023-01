Projeto leva aos espaços escolares sessões sobre a temática da saúde mental

Desde 2021 que o Município de Vila Real, através da Divisão de Ação Social e Saúde, tem vindo a implementar o projeto “Onde anda a tua cabeça? – Vamos falar de saúde mental!”, levando aos espaços escolares sessões sobre a temática da saúde mental.

No passado dia 15 de dezembro, foi a vez do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus receber o projeto, no âmbito do qual os estudantes do 12º ano puderam debater e refletir sobre a ansiedade aos testes. Nesta sessão abordaram-se as causas, os sintomas, as consequências e as técnicas de prevenção e gestão da ansiedade.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do stresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais.