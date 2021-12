Projeto Mátria – uma ópera para o Douro estreia em Vila Real

Pela primeira vez em Portugal, está a ser criada uma ópera totalmente inspirada na literatura de Miguel Torga. Com libreto de Eduarda Freitas e música do compositor Fernando C. Lapa, o projeto Mátria tem como objetivo principal a construção de uma ópera baseada na obra de Miguel Torga, em especial nos Contos e nos Novos Contos da Montanha.

A ópera Mátria está a ser desenvolvida em Trás-os-Montes e, muito em breve terá a sua estreia, a 17 de dezembro de 2021 no Teatro de Vila Real, e das duas récitas que se seguem a 18 e 19 de dezembro, também em Vila Real. Será uma estreia absoluta. Em fevereiro, no dia 20, rumará ao Teatro de Bragança.

Mátria assume-se como um projeto cultural de intervenção artística e, com esse pressuposto, tem vindo a envolver a comunidade no processo criativo. Assim, foi formado um grupo de quase 200 pessoas, pertencentes a diferentes coros amadores de Vila Real e Favaios, que durante o ano passado realizaram três concertos de rua, cantando música de Trás-os-Montes harmonizada pelo compositor da ópera.

Solistas:

Job Tomé

Mário João Alves

Tiago Matos

Paulo Lapa

Regina Freire

Ana dos Santos

Madalena Tomé

Direção musical

Jan Wierzba

Composição

Fernando C. Lapa

Libreto

Eduarda Freitas (a partir de Miguel Torga)

Encenação

Ángel Fragua

Figurinos

Cláudia Ribeiro

Coro Comunitário + Moços do Coro

Orquestra Mátria

Produção e Comunicação