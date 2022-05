Lamego: projeto social torna moradores da Quinta de Santo António agentes da mudança

Os moradores do Bairro Social da Quinta de Santo António, em Lamego, estão a ser protagonistas da sua própria mudança para a melhoria do seu bem estar e qualidade de vida. Esta semana, participaram numa nova ação de sensibilização, desta vez dedicada à temática da “Compostagem”, que visa mudar atitudes em relação ao meio ambiente.

Ministrada por uma técnica da firma “Resinorte”, esta iniciativa de educação ambiental explicou como funciona a compostagem doméstica que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, por ser um processo ecologicamente sustentável e bastante económico. No final da sessão, os moradores receberam um guia que esclarece o modo como funciona o compostor e descreve quais os resíduos que podem ser reciclados aqui.

Aprovado no âmbito do programa nacional “Bairros Saudáveis”, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal atuam neste bairro, através do projeto “CASA”, com o objetivo de envolver e tornar os moradores agentes ativos de transformação positiva, individual e coletiva.

GC DA Santa Casa da Misericórdia de Lamego