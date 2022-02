Projeto UBike: UTAD tem 75 bicicletas a circular no campus

“Que esta seja uma centelha para uma mudança de comportamento na mobilidade no campus e na cidade” – foi com estas palavras que o Pró-Reitor para o Planeamento, Território e Património, Ricardo Bento, apresentou, na passada sexta-feira (11 de fevereiro), a entrega à comunidade académica de 75 bicicletas no âmbito do Projeto UBike.

O uso preferencial da bicicleta como meio de transporte no campus representa, segundo Ricardo Bento, “uma estratégia para o futuro de um eco-campus cada vez mais sustentável e mais amigo do ambiente e da melhoria da qualidade de vida”.

O processo de empréstimo das bibliotecas abrangerá toda a academia, sejam alunos, investigadores, docentes e não docentes, e terá uma validade de seis meses, renováveis conforme os desejos dos utilizadores. Refira-se que o Projeto UBike é financiado pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e visa a promoção da mobilidade suave, em particular da bicicleta, nas comunidades académicas, contribuindo para a redução do consumo de energia, das emissões de gases com efeito de estufa e de poluentes atmosféricos, potenciando ainda a diminuição do congestionamento.