Projeto vai estudar cancro em animais num conceito “Uma Só Saúde”

O Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) viu recentemente aprovado o projeto One health concept in animal cancer (OneHcancer), com um financiamento de 500 mil euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Este projeto, que pretende estudar neoplasias em animais e humanos numa abordagem One health (uma só saúde), será desenvolvido em torno de três linhas de investigação, designadamente cancro em animais de companhia –“filling the gap” (Linha 1), cancro em animais de produção de pecuária – uma abordagem de “uma só saúde” (Linha 2) e redução de fatores cancerígenos em carnes e produtos cárneos (Linha 3), tem como responsável Luís Cardoso, docente e investigador da UTAD.

Mais especificamente a linha 1 vai investigar o cancro em animais de companhia e em humanos, nomeadamente a ocorrência de neoplasias em cães, assim como linfomas em cães e gatos, onde será feita análise de dados e comparação com resultados humanos. Na linha 2, o foco estará no cancro em animais de produção, nomeadamente no gado no norte de Portugal em explorações, quintas e matadouros. Na Linha 3 será estudada a redução de fatores cancerígenos em carnes e produtos cárneos, nomeadamente nos padrões de consumo de carnes vermelhas e carnes processadas, e os fatores de risco associados.

Luís Cardoso considera que este projeto irá contribuir para uma “melhor compreensão do cancro animal e humano na região Norte de Portugal, em que os avanços do conhecimento a partir dos animais não humanos poderão ser alvo de aplicação em pessoas e vice-versa”.

Liderado pelo CECAV/UTAD, este projeto integra todos os investigadores desta unidade de I&D, mas também do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) e do Centro de Química de Vila Real, ambos da UTAD, e terá a duração de dois anos.

Recorde-se que o CECAV, cuja responsável é a docente e investigadora da UTAD Cristina Miranda Guedes, faz parte do Laboratório Associado AL4AnimalS, que junta três Centros portugueses de I&D, exclusivamente dedicados à Ciência Animal e Veterinária.