Projeto Vivificar: Alijó acolhe Ateliês Vivos de Fotografia e Vídeo

Estão abertas as inscrições para os Ateliês Vivos – área de Fotografia e Vídeo, que vão decorrer na Biblioteca Municipal de Alijó, no âmbito do projeto “Vivificar”. Estes Ateliês são oficinas que oferecem recursos para que os jovens expandam o seu conhecimento cultural e experiência artística na área da Fotografia e Vídeo, com vista a criarem futuras oportunidades culturais e artísticas na região.

Pretendem instigar um processo de (re)descoberta da perceção do território. No final das oito sessões programadas, o trabalho desenvolvido pelos participantes será partilhado com a comunidade através de uma exposição. A implementação das oficinas será consequência de uma escuta ativa dos acontecimentos, da diversidade do grupo e das características do lugar, pelo que o plano apresentado a seguir será adaptado ao longo da ação com os participantes, sempre que necessário.

ViViFiCAR é um projeto organizado e produzido pela Plataforma Ci.CLO, financiado pelo Programa Cultura do EEA Grants Portugal operado pela Direção-Geral do Património Cultural, através do Connecting Dots – Mobilidade Artísticas e Desenvolvimento de Públicos, e gerido pela Direção-Geral das Artes, na qualidade de Parceiro do Programa. É desenvolvido em parceria com a Fundação Museu do Douro, Câmara Municipal de Alijó, Câmara Municipal de Lamego, Câmara Municipal de Mêda, Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e Surnadal Billag A/S (Noruega), com o apoio mecenático do Banco BPI e da Fundação “la Caixa”, e em colaboração com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Culture Action Europe e Asia-Europe Foundation.