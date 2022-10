Projetos vencedores do Orçamento Participativo Escolar de Vila Real

Cumprida mais uma etapa da calendarização para a operacionalização do Orçamento Participativo Escolar, que colocou a votação os projetos apresentados pelos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, já são conhecidos os sete projetos mais votados pelos alunos.

Cada projeto vendedor receberá, o valor do custo de execução do mesmo, até ao valor máximo de 500,00€, para as escolas não agrupadas, e 2.500,00€ para os projetos vencedores de cada Agrupamento de Escolas (Agrupamento Diogo Cão e Agrupamento Morgado de Mateus).

O Orçamento Participativo Escolar é um processo democrático participado, através do qual todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico ao ensino secundário, das diversas comunidades escolares da rede pública podem decidir sobre a aplicação de parte dos recursos financeiros disponibilizados pelo Município de Vila Real, em benefício direto da mesma comunidade escolar.

PROJETOS VENCEDORES

•Escola Secundária Camilo Castelo Branco – Na Camilo com o ASAS, aquisição de sacos de pano com impressão do logótipo da escola;

•Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus – EB nº 7 de Vila Real (Araucária) – Segurança no recinto escolar – forrar os pilares do pavilhão, com material adequado (tatami ou corticite) para evitar ferimentos graves em caso de colisão;

•Escola Secundária Morgado de Mateus – Uma imagem vale mais que mil palavras, aquisição de um drone para realização de imagens para apoio à lecionação de conteúdos dos cursos profissionais de Técnico de Multimédia;

•Escola Secundária Monsenhor Jerónimo do Amaral – Mochila arrumada, saúde aumentada – aquisição de cacifos para a escola;

•Escola Básica 2/3 Diogo Cão – Esplanar é o que está a dar – aquisição de mesas de piquenique em madeira, para colocar no espaço coberto ao lado do polivalente;

•Agrupamento de Escolas Diogo Cão – EB do Prado – Livros em movimento – criação de uma biblioteca escolar, com o objetivo de promover o gosto pela leitura;

•Escola Secundária/3 São Pedro – Aquisição de cadeiras mais confortáveis para o laboratório.