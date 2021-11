Promovido workshop “Ser Adolescente” em Boticas

O Auditório Municipal de Boticas acolheu na passada sexta-feira, dia 12 de novembro, o workshop “Ser Adolescente”, organizado pelo CLDS 4G “Boticas ComVida”, sob a coordenação do Município de Boticas.

A iniciativa, que teve como público alvo os alunos dos 8º e 9º anos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres, que procedeu à abertura da sessão orientada por Leandra Cordeiro, psicóloga clínica e autora do livro “Corações Abotoados”.

O objetivo principal da realização da ação passou por ajudar a desconstruir os mitos em torno da adolescência, uma fase particular do desenvolvimento humano e que marca a transição entre a infância e a idade adulta.

A adolescência é, de facto, uma fase de extrema importância no desenvolvimento das crianças e que merece a atenção daqueles que as rodeiam pelas modificações de pensamento e comportamentos decorrentes desta etapa da vida.