Proposta do Plano de Cogestão do Parque Natural do Alvão entra em Consulta Pública

A proposta do Plano de Cogestão do Parque Nacional do Alvão, para o período 2023-2027, vai estar em consulta pública de 28 de abril a 26 de maio, no sítio da internet dos Municípios e das Entidades que integram a Comissão de Cogestão, para que a comunidade possa apresentar os seus contributos ao documento.

O referido plano tem como objetivo a criação de uma dinâmica partilhada de valorização da área protegida, tendo por base a sua sustentabilidade e aproximação aos cidadãos e às entidades relevantes para a promoção do desenvolvimento sustentável do Parque Natural do Alvão.

Os interessados poderão submeter os contributos através de formulário próprio disponível no endereço https://alvao.mondimdebasto.pt/, ou, diretamente, na sede do Município de Mondim de Basto, ou na sede do Parque Natural do Alvão, onde poderão, também, consultar a proposta do Plano de Cogestão do PNAL em versão papel ou digital.