Proteção Civil Distrital pré-posiciona meios de prevenção e combate a incêndios rurais

Na sequência condições meteorológicas previstas para este fim de semana, que anunciam um período de tempo quente e seco até segunda-feira, a Proteção Civil Distrital de Vila Real está a proceder ao pré-posicionamento dos meios do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2021 em locais estratégicos, para, em caso de ignições, a resposta seja mais rápida e eficaz.

Segundo Álvaro Ribeiro, responsável pelo Comando Distrital de Operação e Socorro (CDOS) da Proteção Civil de Vila Real, durante este período, é feita uma análise diária para “identificar as situações problemáticas”, estudar as condições meteorológicas e definir meios de despacho para orientar as 46 equipas que compõem o Dispositivo.

Sobre os meios disponíveis no distrito, Álvaro Ribeiro enumerou, além das 46 equipas do DECIR, 26 equipas de intervenção permanente, existindo, ainda, a possibilidade de, nos próximos dias, acrescentar mais quatro equipas. Recorde-se que cada equipa é constituída por cinco elementos, o que, só no DECIR, engloba um total de 230 operacionais.

Equipas do DECIR já estão em pré-posicionamento

As equipas do DECIR já se encontram em pré-posicionamento no distrito de Vila Real. Assim, em Vila Pouca de Aguiar, estão posicionados 18 operacionais e cinco meios terrestres; em Valpaços estão 10 operacionais e dois veículos; em Vila Verde (Alijó), estão disponíveis 17 operacionais e quatro veículos; em Vidago foram colocados três operacionais e um meio terreste, em Ribeira de Pena, dois operacionais e um meio e, por fim, em Vila Real, estão posicionados 19 operacionais e cinco meios terrestres.

Segundo o comandante distrital da Proteção Civil, os meios estarão organizados por brigadas. “Nós (Proteção Civil) distribuímos isto por brigadas. Normalmente, as brigadas são constituídas por duas equipas apoiadas por um autotanque e um veículo de comando. Em Alijó (Vila Verde) haverá uma brigada reforçada, ou seja, composta por três equipas e um autotanque. Em Vila Real, por sua vez, está previsto um grupo de combate, constituído por quatro equipas, um veículo de comando e um ou dois autotanques”, sublinhou.

O CDOS conta, ainda, com o apoio das equipas de Sapadores Florestais e do Corpo Nacional de Agentes Florestais (CNAF) do ICNF. “Uma das brigadas, que é da CIM do Alto Tâmega, vai ficar na zona Bragado, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, porque toda a área envolvente é muito florestada de pinheiro-bravo, com grande continuidade. A outra equipa ficará no Senhor do Monte, que é próximo de Pinho, concelho Boticas. Todos estes meios são para movimentar, caso seja necessário”, referiu Álvaro Ribeiro

Recorde-se que, uma vez que estão reunidas as condições “ideais” para a ocorrência de incêndios, o Dispositivo contará, a nível nacional, com “o maior número de sempre de meios envolvidos, em todas as fazes de empenhamento que, até dia 30 de setembro, é de nível IV.