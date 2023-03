Protocolo apoia cooperação científica e tecnológica entre a Universidade Católica e a empresa Águas do Norte

Universidade Católica Portuguesa e a empresa Águas do Norte, enquanto concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal e entidade gestora do sistema de águas da Região do Noroeste, assinaram um protocolo que permite o apoio a estudantes de mestrado e de doutoramento. As duas bolsas ARQUIMEDES foram atribuídas a estudantes matriculados na Universidade Católica Portuguesa no Porto, na área da Biotecnologia e Microbiologia e cujos trabalhos de investigação focam temas de interesse para a empresa.

Isabel Braga da Cruz, pró-reitora da Universidade Católica Portuguesa, que atua no interesse do Centro Regional do Porto, salienta “é para a Universidade Católica no Porto importante alicerçar parcerias que promovam uma maior interligação entre a investigação, as empresas e o impacto na sociedade,” acrescentando “estes dois protocolos materializam a terceira missão da Universidade e a translação do conhecimento.”

José Machado do Vale, presidente da Águas do Norte, refere “as bolsas Arquimedes representam um incentivo ao conhecimento científico, fazendo a ponte entre a academia e a empresa.” No caso da estudante de mestrado, o tema relaciona-se com “O Potencial da Radiação Ultra-Violeta no Tratamento de Água Para Consumo Humano (ETA de Areias de Vilar – Barcelos)” e no caso da estudante de doutoramento com “A avaliação de desempenho da etapa complementar macrófitas flutuantes – Piloto experimental integrado no Projeto LIFE – Pateiras do Ave (ETAR de Agra)”. Ambos os temas estão em linha com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 – Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos.

A sessão de assinatura do Arquimedes – Protocolo de Cooperação Científica e Tecnológica decorreu a 20 de março, na Universidade Católica Portuguesa no Porto. Estiveram presentes, Isabel Braga da Cruz, pró-reitora da Universidade Católica Portuguesa, que atua no interesse do Centro Regional do Porto; José Machado do Vale, presidente da empresa Águas do Norte, da Águas do Douro e Paiva e da SIMDOURO; Fernanda Abreu Lacerda, vice-presidente da empresa Águas do Norte; Paula Castro, diretora da Escola Superior de Biotecnologia; Célia Manaia, docente e investigadora da Escola Superior de Biotecnologia; entre estudantes de mestrado e de doutoramento.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

