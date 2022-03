Protocolo para valorização e divulgação da memória do Conde D. Pedro no concelho de Lamego

O Município de Lamego e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (UP) estabeleceram um acordo de colaboração de índole científica, educacional e formativa com vista ao estudo, valorização e divulgação da memória do Conde D. Pedro no concelho de Lamego.

O documento foi assinado a 26 de março, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito do Projeto MELE “Da memória escrita à leitura do espaço: Pedro de Barcelos e a identidade cultural do Norte de Portugal”, pela Vice-Presidente Catarina Ribeiro e pela responsável por este projeto, Maria do Rosário Ferreira.

O Município de Lamego e a Universidade do Porto comprometem-se a estreitar as relações de cooperação e intercâmbio com o objetivo de valorizar e divulgar a memória de D. Pedro Afonso, filho de D. Dinis, que escolheu Lalim como local de residência durante mais de trinta anos, apesar de ter sido feito Conde de Barcelos. D. Pedro Afonso notabilizou-se por ter sido “um estudioso, um congregador de saberes e um organizador da escrita”. Foi em Lalim que engendrou e realizou a parte mais copiosa da sua obra, nomeadamente o famoso “Livro das Cantigas”, tendo-se feito sepultar em S. João de Tarouca.

Após a assinatura do acordo de colaboração, foi ainda feita a apresentação pública do livro “Pedro de Barcelos e a Escrita da História”, da autoria de Maria do Rosário Ferreira. A obra literária foi apresentada por António Resende, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra..