Protoloco entre UTAD e ACES Douro I facilita acesso dos alunos aos serviços de saúde

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Agrupamento de Centros de Saúde Marão Douro I assinaram, esta manhã, um protocolo que melhora o acesso aos serviços de saúde por partes os estudantes da academia transmontana.

O diretor executivo do ACES Marão Douro I, Gabriel Martins, explicou que o objetivo passa pela sistematização do acesso de saúde por parte dos estudantes da UTAD que, até agora, tinham um “acesos muito disperso que não permitia conhecer as reais necessidades” desta comunidade.

“Na prática, se um aluno ficar doente, vai saber que é àquela unidade que se vai dirigir, e vai ter profissionais de referência que poderá contactar no sentido de fazer um aconselhamento e de saber se o problema de saúde que tem necessita do recurso a serviços de saúde ou se pode ser resolvido pelos nossos profissionais, mesmo até em meio escolar”, acrescentou, frisando que “esta proximidade em matéria de profissional de saúde e alunos” permitirá resolver problemas que, muitas vezes, não impliquem a deslocação aos serviços de saúde.

Para o reitor da UTAD, Emídio Gomes, este protocolo entre as duas instituições permitirá a promoção da saúde e a prevenção de doenças, contribuindo para o bem-estar da comunidade académica.

Maria Ferreira, presidente da Associação Académica da UTAD, salientou a importância deste protocolo, principalmente para os estudantes deslocados que são mais de 70%. “Agora os alunos sabem onde se dirigir e é uma mais-valia que faltava aqui na universidade. A UTAD está de parabéns por ter avançado com esta iniciativa”, concluiu.

Assim, a partir de hoje os alunos e o resto da academia terão acesso mais facilitado aos serviços de saúde disponibilizados pelo ACES Douro I.

Foto: SF UTAD