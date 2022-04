Provas físicas de bombeiros realizadas no Estádio Municipal de Valpaços

Realizaram-se, na manhã desta quinta-feira, 28 de Abril, no Estádio Municipal, em Valpaços, as provas anuais de avaliação/reavaliação da condição física dos elementos que constituem as EIP’s – Equipas de Intervenção Permanente – existentes no distrito de Vila Real.

As provas anuais, promovidas e coordenadas pela ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) e CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) de Vila Real abrangem, igualmente, novos candidatos que pretendem integrar uma Bolsa de Recrutamento para as EIP’s.

As EIP´s são equipas formadas por cinco bombeiros, que se destinam ao cumprimento de missões no âmbito da Proteção Civil. Os bombeiros que integram estas equipas são caraterizados pela elevada especialização, com competências em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários.

O Concelho de Valpaços dispõe, atualmente, de duas EIP’s, uma na Corporação de Bombeiros de Valpaços e outra na Corporação de Bombeiros de Carrazedo de Montenegro, estando em estudo a constituição de uma outra na cidade valpacense.

GC da CM de Valpaços