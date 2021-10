PS acusa coligação “Vila Real à Frente” de “abandonar eleitores e propostas eleitorais”

O Partido Socialista (PS) de Vila Real acusou, hoje, a coligação “Vila Real à Frente” de abandonar os eleitores e as propostas eleitorais.

Através de um comunicado, o PS recordou que a coligação “Vila Real à Frente” se apresentou a eleições “enfatizando o facto de ter um cidadão não filiado num partido político como candidato a Presidente da Câmara Municipal, chegando este a afirmar, por vezes, que a própria candidatura era “independente”.

Discurso que, para o Partido Socialista, é uma “inverdade” que ficou evidente menos de 24 horas após a tomada de posse dos eleitos municipais para o mandato 2021/2025”, dado que, “numa declaração de voto apresentada pelos eleitos da oposição, aquando da primeira reunião de Câmara Municipal, afirma-se que “…Os eleitos pela Coligação Vila Real à Frente, que constituem agora o grupo político do PSD na Câmara Municipal, (…)”.

“Ao contrário do que foi propalado nos últimos meses de pré-campanha e campanha eleitorais, a candidatura que perdeu as eleições para a Câmara Municipal não representa três partidos políticos. Portanto, todos os eleitores que não apoiam o PSD, mas sim o CDS-PP ou o Aliança, não têm agora representação na Câmara Municipal, apesar de terem acreditado que assim seria, ao votarem na coligação”, pode ler-se documento, em que o PS recorda que, na Assembleia Municipal de Vila Real, “o CDS-PP, ainda no final da sessão de tomada de posse, fez chegar à Mesa a intenção de se desvincular do Grupo Parlamentar da coligação “Vila Real à Frente”, confirmando “o divórcio entre os partidos integrantes daquela coligação”.

Para o Partido Socialista, “a saída do CDS-PP implica, automaticamente, a extinção do grupo “Vila Real à Frente”, por impossibilidade legal da coexistência de dois grupos parlamentares, um de um partido político e outro de uma coligação integrada por esse mesmo partido político (CDS-PP)”. “Significa também que os deputados restantes da extinta coligação, apenas 5, passaram a representar apenas o PSD, ficando os eleitores do partido Aliança sem ninguém que os represente. Por outro lado o CDS-PP, consegue duplicar a dimensão do seu grupo parlamentar municipal à custa da diminuição do grupo do PSD, numa negociação em que foi claramente beneficiado. É, portanto, absolutamente evidente, que a Coligação “Vila Real à Frente” enganou os eleitores Vila-realenses, apresentando-se com um conjunto de pressupostos que não honrou”, acrescentou o PS de Vila Real, concluindo que a coligação “nunca informou os eleitores ou apoiantes de que pretendia extinguir-se, após o término do processo eleitoral”.