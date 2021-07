PS de Sabrosa vai apresentar candidatos à Câmara e Assembleia Municipal

O Partido Socialista (PS) de Sabrosa apresenta, no próximo domingo, pelas 17h30, no Auditório Municipal de Sabrosa, os candidatos às eleições autárquicas 2021 no concelho de Sabrosa.

Com o lema “Abraçar o Futuro”, a candidatura à Câmara Municipal é encabeçada por Helena Lapa, apresentando ainda José Marques como candidato à Assembleia Municipal.

Helena Lapa nasceu em Sabrosa a 5 de outubro de 1963, local onde viveu e fez o seu percurso escolar, estando as suas ligações à terra natal e ao Douro muito vincadas em todo o seu percurso de vida.

Licenciada em História, aprofundou os seus conhecimentos em gestão e liderança através de um Executive Master em Gestão e Liderança, na Porto Business School, e, mais recentemente, cimentou os seus conhecimentos na vertente social com a realização de um curso de Gestão de Organizações da Economia Social.

Enquanto cidadã, esteve sempre ligada ao movimento associativo local. Foi fundadora da Associação de Pais e fez parte dos órgãos sociais da Associação Recreativa, Cultural e Musical do Concelho de Sabrosa.

Atualmente é Presidente da Direção da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Sabrosa, Secretária da Direção da Associação Douro Histórico, membro do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Miguel Torga e Comissária da Comissão Alargada da CPCJ de Sabrosa.

Fora do âmbito concelhio, é atualmente Presidente do Conselho Fiscal da UDIPSS- União Distrital das Instituições de Solidariedade Social de Vila Real e Secretária da Mesa de Assembleia Geral da Caixa Agrícola Mútuo do Alto Douro.

Iniciou a sua atividade profissional como bancária na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Douro e foi Gerente Bancária. Como Gerente ganhou uma vasta experiência em diferentes territórios da região, tendo sido também coordenadora na mesma entidade bancária.

Atualmente, com reconhecida ligação à instituição e conhecimento fundamentado, exerce a sua atividade profissional como Diretora Executiva da APPACDM de Sabrosa.

Politicamente foram várias as funções desempenhadas. Foi secretária de mesa da Assembleia Municipal de Sabrosa, foi eleita deputada municipal, foi vereadora sem funções executivas, tendo mais tarde assumido funções de vereadora com pelouros como a Educação, Cultura e Financeiro.