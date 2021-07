PS de Vila Real entregou as listas para as próximas Eleições Autárquicas

O Partido Socialista (PS) de Vila Real entregou, esta tarde, as listas candidatas para as próximas Eleições Autárquicas, agendadas para o dia 26 de setembro.

De entre as listas apresentadas, de destacar a candidatura à Câmara Municipal de Vila Real, encabeçada por Rui Santos, que sofreu algumas alterações. O segundo e o terceiro lugares, ocupados pelo vereador Adriano Sousa e pela vereadora Eugénia Almeida, respetivamente, são agora preenchidos pelos, até então, Secretário de Apoio ao Município, Alexandre Favaios, e pela Secretária de Apoio à presidência, Mara Minhava.

Adriano Sousa passa, assim, para o quarto lugar. Carlos Silva, Mafalda Vaz de Carvalho e Nuno Pinto Augusto, mantêm os restantes lugares (5º, 6º e 7º). No entanto, depois de Vila Real ter baixado o número de eleitores (está agora abaixo dos 50 mil), o número de mandatos elegíveis passa de nove para sete.

José Silva, presidente da Comissão Política Concelhia do PS de Vila Real ocupa o oitavo lugar; o nono lugar é preenchido pela representante da JS, Diana Pereira e o décimo lugar pertence a Marta Paulo. Em décimo primeiro lugar surge Nuno Silva e o décimo segundo é ocupado por Andreia Mourão.

Com estas alterações, os atuais vereadores Eugénia Almeida e José Maria Magalhães deixam de estar em lugares elegíveis, mas mantêm-se na lista que vai apresentar-se a sufrágio, em décimo terceiro e décimo quarto lugar, respetivamente. Recorde-se que, recentemente, a vereadora Eugénia Almeida passou a chefiar o Centro Regional de Segurança Social Distrital de Vila Real.

“Como se sabe, há momentos da nossa vida em que decidimos fazer outras coisas, decidimos fazer outros percursos. Foi exatamente isso que aconteceu, com a vereadora Eugénia Almeida e com o vereador José Maria Magalhães. Quiseram seguir outro percurso, servindo e continuando a servir Vila Real. Havendo necessidade de ajustar esta lista em função destas saídas, fizemos uma renovação com gente que tem provas dadas na nossa vida coletiva, com seres humanos extraordinários, todos sem exceção. Aqueles que pertencem à nossa lista são gente que quer servir e que incorpora o espírito que eu aqui explicitei, o espírito de ajudar a avançar Vila Real”, explicou o cabeça de lista.

A lista à Assembleia Municipal é encabeçada por João Gaspar.

No que diz respeito às Juntas de Freguesia, o PS apresentou 16 candidatos: Luís Filipe Brigas (Abaças), Jorge Alves (Andrães), Jorge Maio (Campeã), Manuel Libório (Folhadela), Paulo Correia (Guiães), Alberto Mota (Mateus), Félix Touças (Mondrões), Paula Gonçalves de Jesus (Parada de Cunhos), José Costa (Torgueda), Sandra Marcelino (Vila Marim), Carlos Pitrez (UF de Adoufe e Vilarinho de Samardã), José Sousa (UF de Borbela e Lamas de Olo), Francisco Nogueira (UF de Constantim e Vale de Nogueiras), Hélder Afonso (UF de Mouçós e Lamares), Jorge Ferreira (UF de Nogueira e Ermida e Francisco Rochas (Vila Real).

O PS apoia as listas Independentes de Arroios (Ivo Moreira), Lordelo (José Gomes), UF de Pena, Quintã e Vila Cova (Adília Clemente) e UF de São Tomé do Castelo e Justes (Francisco Coutinho).

De referir que o mandatário desta candidatura é Manuel da Conceição Pereira e que o coordenador do programa eleitoral é Rodrigo Sá.