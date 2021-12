PS distrital de Vila Real aprovou proposta de lista à Assembleia da República

A Comissão Política da Federação Distrital de Vila Real do Partido Socialista (PS), reunida ontem, dia 9 de dezembro, aprovou por maioria a proposta de lista candidata do PS no distrito de Vila Real às próximas Eleições Legislativas, que será enviada aos órgãos nacionais e ao Secretário-geral António Costa, para ratificação e aprovação.

Assim, a Comissão Política da Federação Distrital de Vila Real indicou: Francisco Rocha; Fátima Correia Pinto; Agostinho Santa (independente); Susana Barroso e Carlos Martins, para os lugares elegíveis, e Renato Almeida; Ana Daniela Alves; José António Coroado (independente); Alexandra Magalhães (independente) e José Manuel Marques, como suplentes.

A Comissão Política considera que “estas mulheres e estes homens representam a essência do Partido Socialista no distrito e que estão em ótimas condições para defender os melhores interesses das gentes deste território do interior norte, contando com o apoio de militantes, dirigentes, autarcas e esperando conquistar a confiança das populações”.

“Com este contributo, a CPF de Vila Real está confiante numa grande vitória socialista nas eleições legislativas, quer no distrito, quer no país, que permita dar continuidade ao trabalho que o PS tem desenvolvido no governo, nos últimos seis anos”, informou a estrutura distrital, em comunicado.