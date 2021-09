PS e PSD conquistam o mesmo número de câmaras no distrito de Vila Real

O Partido Socialista (PS) e Partido Social Democrata (PSD) estão divididos em número de câmaras no distrito de Vila Real, após a realização das Eleições Autárquicas, de 26 de setembro.

O PS conquistou sete câmaras (Vila Real, Montalegre, Chaves, Ribeira de Pena, Santa Marta, Mesão Frio e Sabrosa) e o PSD, com ou sem coligação, venceu também em sete (Boticas, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Mondim de Basto, Murça, Peso da Régua e Alijó, esta última em coligação com o CDS-PP).

O PS conquistou 43,68% do eleitorado no distrito de Vila Real, angariando um total de 54.969 votos, sendo a primeira força política. O PSD conseguiu, sozinho, 21,11% (26,563 votos) e a coligação PSD/CDS-PP conquistou 16,27% (20.476 votos). Segue-se a coligação entre o PSD/CDS-PP e Aliança, com 6,81 % e 8.576 votos e os grupos de cidadãos independentes (2,20 % e 2.764 votos).

O Chega, partido que concorreu, pela primeira vez, obteve 2,05%, com 2.580 votos, seguido da CDU, com 1,99 % e 2.510 votos, do CDS-PP (0,99% e 1.244 votos) e Bloco de Esquerda (BE), com 0,79% e mil votos.

A abstenção foi de 41%.