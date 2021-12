PS entregou lista que alia “experiência e renovação”

Esta segunda-feira, o Partido Socialista (PS) entregou, no Tribunal, a lista candidata pelo círculo eleitoral do distrito de Vila Real às eleições legislativas marcadas para o dia 30 de janeiro.

Para o cabeça de lista, Francisco Rocha, mais uma vez, o PS apresenta-se aos eleitores “para ganhar”, porque “o Partido Socialista e o Governo de António Costa precisa da confiança de uma maioria estável, duradoura e reforçada”. “A lista sofreu uma profunda remodelação. É uma lista que alia competência, experiência, juventude e reverência.

É territorialmente equilibrada e quer afirmar o território, afirmar as nossas gentes, os nossos povos, os nossos anseios e os desafios, junto da Assembleia da República.

Acreditamos que, num curto prazo, Portugal vai passar por vários desafios e nada melhor do que apostar no partido socialista, no Governo de António Costa, para que realmente essa agenda mobilizada para o nosso distrito se concretize”, realçou Francisco Rocha.

Por sua vez, o mandatário, Rui Santos, referiu que o PS está “unido nesta candidatura que representa todo o distrito de Vila Real e que voltará a fazer história”, sendo vencedora.

“É uma candidatura forte, que junta a experiência e a renovação. É uma candidatura em que os transmontanos e durienses se poderão rever, com a garantia de que lutarão pelo distrito de Vila Real”, concluiu. Para além de Francisco Rocha, a lista é constituída por Fátima Correia Pinto; Agostinho Santa (independente); Susana Barroso; Carlos Martins; Renato Almeida; Ana Daniela Alves; José António Coroado (independente); Alexandra Magalhães (independente) e José Manuel Marques. CR