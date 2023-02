PS Lamego saúda início das obras de requalificação de Heliporto do Hospital de Lamego

As obras de requalificação do Heliporto do Hospital de Lamego iniciaram esta semana, e surgem no seguimento da reunião de trabalho realizada em novembro com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e os Deputados da Assembleia da República do PS, eleitos pelo círculo eleitoral de Viseu, bem como ao forte empenho desenvolvido pelo Ministro da Saúde, consistindo assim num importante passo para se concluir o processo de certificação deste Heliporto.

Este processo tem sido acompanhado de forma empenhada e próxima por parte do PS Lamego, o qual se encontra a seguir os trâmites legais, para se alcançar a tão desejada autorização de funcionamento por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que irá permitir, finalmente, receber voos de emergência médica, que tão importantes se tornam para uma melhor resposta do serviço de urgência do Hospital de Lamego.

GC