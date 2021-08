PS Mondim apresentou a candidatura às Autárquicas

Foi perante uma Praça do Município cheia que o Partido Socialista (PS) de Mondim de Basto apresentou este domingo os candidatos às assembleias de Junta de Freguesia, Câmara Municipal e assembleia Municipal.

A sessão contou com a presença de várias figuras do PS nacional, como por exemplo Ascenso Simões, Francisco Rocha e o Secretário Geral Adjunto, José Luís Carneiro.

A Mandatária da Candidatura, a atual Presidente de Câmara, Teresa Rabiço, abriu a sessão saudando todos os presentes, assim como todos aqueles que acompanhavam via Facebook. Salientou também todos os investimentos feitos nos últimos mandatos.

Humberto Cerqueira, cabeça de lista à Assembleia Municipal, tomou da palavra para salientar também os investimentos feitos, assim como para salientar as qualidades e competência do candidato à Câmara Municipal, Paulo Mota.

José Luís Carneiro sublinhou que Paulo Mota “vai contar com todo o apoio do PS e com o apoio do secretário-geral do PS e primeiro-ministro de Portugal, António Costa, para por em prática os seus ideais de município e o seus ideais de desenvolvimento para esta região”.

Dos candidatos à Câmara Municipal, discursaram os três primeiros da lista apresentando as suas convicções e razões para integrar a candidatura.

Paulo Mota lembrou a dívida herdada em 2009 de 20 milhões de euros, que condicionou a atividade no município, referiu que em 2022 a câmara ganha “autonomia financeira” e anunciou novos investimentos a nível de infraestruturas, como as acessibilidades e uma piscina municipal coberta, bem como o reforço no apoio à natalidade.