PS Mondim de Basto entregou as suas listas de candidatura para as Eleições Autárquicas

O Partido Socialista de Mondim entregou as suas listas de candidatura para as eleições aos órgãos autárquicos do Concelho.

Uma candidatura constituída por gente experiente, que contribuiu para a governação local nos últimos anos, mas renovada, com elementos que vêm para acrescentar e encontraram nesta equipa espaço para participar, servir e liderar os destinos da autarquia, e freguesias, nos próximos tempos.

Constituída por militantes socialistas, mas também por muitos independentes, unidos pelo objetivo maior: contribuir para a prosperidade de Mondim de Basto.

Na entrega das listas, estiveram presentes:

– Teresa Rabiço, atual Presidente do Município e Mandatária desta candidatura

– Valentim Macedo, atual Presidente da Assembleia Municipal.

– Paulo Mota, Candidato à Presidência da Câmara Municipal;

– Humberto Cerqueira, 1º Candidato à Assembleia Municipal, e o Carlos Macedo;

– Nuno Lage, Candidato à Câmara Municipal,

– Carlos Martins, Candidato à Junta de Freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto;