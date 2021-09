PS Peso da Régua apresentou candidatura autárquica: “Por Todos, Fazer Mais e Melhor”

Partido Socialista (PS) de Peso da Régua apresentou no passado sábado, dia 4 de setembro, no Teatrinho Reguense, os seus candidatos aos vários órgãos autárquicos, bem como as principais linhas programáticas às eleições do próximo dia 26 de setembro.

Sob o lema “Por Todos, Fazer Mais e Melhor” a candidatura do PS apresentou todos os candidatos à Câmara e Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia do concelho de Peso Régua. A sessão de apresentação contou também com as intervenções de João Torres, dirigente Nacional do PS, Ascenso Simões, deputado à Assembleia da República, Agostinho

Santa, Mandatário da Candidatura e Inês Morais Taveira, Mandatária da Juventude.

Manuel Monteiro, candidato à Presidência da Câmara Municipal e Carla Borges à Presidência da Assembleia Municipal, estiveram acompanhados pelos elementos das listas que lideram.



Na sua intervenção, Manuel Monteiro frisou que o programa do PS “é o resultado de um longo período de auscultação dos Reguenses, sendo o retrato da cidadania”. “As nossas prioridades para os próximos 4 anos são claras: fixar população; atrair

investimento e promover a coesão do território, aproveitando todas as oportunidades do Plano de Recuperação e dos fundos do novo Quadro Europeu 2021-2027“, acrescentou.

Manuel Monteiro destacou ainda a ambição do projeto político que lidera que pretende “voltar a colocar Peso da Régua no centro da região, aproveitando todas as potencialidades do concelho”.