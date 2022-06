PS questiona Ministra sobre atrasos de pagamentos de serviços hospitalares aos bombeiros

Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) eleitos pelo distrito de Vila Real questionaram, na Assembleia da República, a Ministra da Saúde relativamente ao prazo de pagamento às Corporações de Bombeiros do Distrito de Vila Real.

Segundo os representantes do distrito, “o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro tem em dívida às Corporações de Bombeiros do Distrito cerca de um milhão de euros, registando o maior atraso de pagamento a nível nacional, nomeadamente de 11 meses”.

“O atraso no pagamento (…) dos serviços prestados no transporte de doentes não urgentes acarreta sérios constrangimentos de tesouraria a estas Associações Humanitárias, agravando, desta forma, as dificuldades financeiras já sentidas pelo aumento dos gastos com o pessoal e o aumento sucessivo dos preços dos combustíveis”, pode ler-se no documento.

Assim, os deputados inquiriram se a tutela tem conhecimento da situação e quais as soluções adotadas por forma a garantir prazos e procedimentos de pagamento mais céleres por parte do centro hospitalar.

Entretanto, o Conselho de Administração do CHTMAD informou, em comunicado, “que se encontra a trabalhar, me conjunto com a Federação Distrital de Bombeiros, no sentido de regularizar os montantes em dívida”.

No documento, o CHTMAD afirmou, ainda, que “está a realizar melhorias nos processos administrativos, com o objetivo de encurtar os prazos de pagamento às cerca de 140 entidades que transportam utentes na [sua] área de influência”.

CR