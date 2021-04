PSD aposta em Bruno Ferreira para vencer em Mondim de Basto

Bruno Ferreira é a aposta do Partido Social Democrata para vencer a Câmara Municipal de Mondim de Basto nas próximas eleições autárquicas. Depois da aprovação nos órgãos local e distrital, o candidato foi hoje homologado e divulgado pelos órgãos nacionais.

Bruno Ferreira, atual presidente do PSD local, é natural de Mondim de Basto, licenciado em Comunicação e Multimédia e mestrando em Gestão – Ramo Pública. Exerce atualmente a profissão de empresário e possui mais de 15 anos de experiência profissional. É autarca no concelho de Mondim de Basto desde 2009, onde foi eleito para a Assembleia Municipal e Assembleia Intermunicipal da CIM do Ave, foi vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Mondim de Basto entre 2015 e 2017 e é atualmente, pelo segundo mandato, líder do Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal e membro da Assembleia Intermunicipal da CIM do Ave.

Bruno Ferreira assume que quer ter a “oportunidade de liderar a construção do futuro do concelho”. “Um futuro para as novas gerações e para as gerações de sempre. Um futuro para as famílias e para as empresas. Um futuro que ouve, cuida e protege a sua população. Um futuro que tem orgulho nas suas origens e que valoriza a sua cultura e tradições. Um futuro criativo e inovador. Um futuro que aposta na educação e capacitação da sua comunidade. Um futuro que saiba como fixar e receber população. Um futuro que seja bom para viver, trabalhar ou visitar”, declarou.

Quero liderar um projeto de mudança, plural e aberto à participação de todas as pessoas, de qualquer quadrante político. É com grande responsabilidade e determinação que encaro este repto, consciente que o futuro do nosso concelho dependerá da vontade, exigência e ambição de cada um de nós”, assumiu o candidato a presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto.