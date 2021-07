PSD/CDS-PP: apresentação da candidatura de João Almeida à Junta de Freguesia de Vila Real

A candidatura de Luís Tão a Vila Real (PSD/CDS-P) vai apresentar publicamente, esta tarde, o candidato à Junta de Freguesia de Vila Real, João Almeida. A apresentação decorre na praça da Nossa Senhora da Conceição, pelas 19h, com a presença do Eurodeputado José Manuel Fernandes.

João Almeida, de 63 anos, residente em Vila Real, é professor do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus e coordenador da Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral. Licenciado em Matemática e Ciências da Natureza, foi presidente da União de Freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras.

Desempenhou, ainda, o cargo de presidente do Centro de Promoção Educativa e Desenvolvimento Comunitário, de orientador distrital de Vila Real do Ensino Recorrente e Educação para Adultos, de diretor da ESPRODOURO, escola profissional do Douro, e de vice-presidente da ADC Constantim, onde ainda é dirigente.