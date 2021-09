PSD de Mondim de Basto apresentou candidatos às eleições autárquicas

No dia 4 de setembro, pelas 21 horas, na Praceta Via Cova, foram apresentados os cidadãos que integram as listas da candidatura do PSD a Mondim de Basto.

O tradicional som das concertinas dos “Amigos de Mondim” animou a Praceta Via Cova que rapidamente se encheu e transbordou para as ruas contíguas as mais de 600 pessoas presentes para apoiar a candidatura liderada por Bruno Ferreira.

A primeira ovação da noite aconteceu com a chegada de Bruno Ferreira acompanhado do experiente deputado europeu, José Manuel Fernandes. Esteve ainda presente o Vice-presidente da CP Distrital do PSD, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves.

Foram apresentados os candidatos a todas as freguesias, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal do Município de Mondim de Basto. O PSD é a única força partidária a apresentar listas a todos os órgãos do concelho.

Os candidatos às 6 Freguesias e União de Freguesias enalteceram as qualidades do líder Bruno Ferreira acreditando que, com dedicação e empenho, é possível alcançar um futuro melhor para todos os mondinenses, independentemente da Freguesia onde cada um resida.

A liderança da Assembleia Municipal é no feminino, Eva Anjos, dinâmica personalidade em instituições locais e profissional bancária, apresentou uma lista com elementos de todas as freguesias e afirmou-se disponível e determinada a defender com isenção os interesses de todos os mondinenses. Adiantou que sendo eleita constituir-se-á no próximo mandato uma Comissão Independente para organizar a comemoração do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto e do Mondinense Futebol Clube.

O segundo membro da lista é o conhecido chefe de cozinha, José Cordeiro, que na impossibilidade de estar presente, enviou um testemunho de incentivo fazendo referência à sua disponibilidade para elevar a gastronomia de Mondim de Basto para um nível nacional e internacional.

Na última intervenção da noite, e após a apresentação da equipa da Câmara Municipal, Bruno Ferreira fez um breve retrato do estado do concelho, que tem perdido competitividade para os concelhos vizinho. Centrou posteriormente o discurso no futuro. Após apresentar a estratégia de desenvolvimento para a próxima década, Bruno Ferreira apresentou e explicou algumas propostas e compromissos.

Começando pelos mais novos, afirmou que irá assumir o incentivo à Natalidade como uma prioridade dos seus mandatos, destacando algumas medidas como a creche gratuita e o apoio monetário para crianças até aos três anos de idade. Apresentou a redução de impostos para as famílias e medidas para apoiar os mais idosos a obter maior qualidade de vida.

Bruno Ferreira quer transformar o concelho na “Mais Bela Porta de Entrada em Trás-os-Montes”, uma nova estratégia de promoção e desenvolvimento do território, da sua cultura, do património e produtos locais, que irá permitir transformar a Casa da Igreja num Centro de Turismo, através da recuperação do edifício, instalação de novos serviços, recuperação do Jardim Histórico e criação de uma Quinta Pedagógica.

Apresentou também alguns dos projetos estruturantes que serão implementados em todas as Freguesias, procurando desta forma promover a coesão do território. Em Atei será construída a segunda Zona Industrial do concelho e o “Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde da Sub-região de Basto”, no Bilhó será implementada a “Casa do Agricultor”, em Campanhó e Paradança será construído um Parque da Biodiversidade e dinamizada a estratégia local para a Caça e Pesca, em Ermelo e Pardelhas será construído um “Centro Natura do Alvão” e em Vilar de Ferreiros o “Centro de Gestão Florestal”.

“Foi inequívoco o apoio dado pelos mondinenses à candidatura do PSD aos diversos órgãos autárquicos e foi inequívoca a força, a vontade e a dedicação de todos os elementos da candidatura liderada por Bruno Ferreira na construção de um futuro melhor para todos os mondinenses”, enalteceu o partido, em comunicado.