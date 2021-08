PSD de Peso da Régua formaliza candidatura

A candidatura do PSD Peso da Régua às eleições autárquicas foi formalizada esta manhã, com a entrega no Tribunal Judicial do Peso da Régua, pela mandatária Maria da Luz Magalhães, das listas compostas por 188 candidatos, distribuídos pelas 10 listas apresentadas.



A candidatura PSD Peso da Régua é constituída por pessoas com provas dadas, unidas em torno do objetivo de continuar a trabalhar por Peso da Régua e pelos reguenses, para que continue a crescer em todos o orgulho

de viver neste concelho.

José Manuel Gonçalves lidera a candidatura à Câmara Municipal do Peso da Régua. Artur Andrade lidera a lista à Assembleia Municipal. José Costa é o candidato à União de Freguesias de Peso da Régua e Godim; José Maria é o candidato à Junta de Freguesia de Fontelas; Eduardo Ermida é o candidato à União de Freguesias de Galafura e Covelinhas; António José Anjos é o candidato à Junta de Freguesia de Loureiro; António Guedes é o candidato à União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós; Paulo Primo é o candidato à União de Freguesias de Poiares e Canelas; Domingos Barbosa é o candidato à Junta de Freguesia de Vilarinho dos Freires e Liliana Flor é a candidata à Junta de Freguesia de Sedielos.