PSD de Vila Real lamenta que o CHTMAD se mantenha sem direção clínica

No âmbito das celebrações do 43º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, a 15 de setembro, o PSD de Vila Real, em comunicado, saudou todos os profissionais de saúde, enaltecendo “o seu trabalho e verdadeiro sentido de missão, sobretudo em períodos de maiores adversidades e contrariedades”.

Além disso, a Comissão Política o PSD de Vila Real analisou a situação local e lamentou o facto de “o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), no qual se encontra inserido o Hospital de Vila Real, se mantenha sem Direção Clínica, uma situação que se perpetua além do aceitável”.

“Recentemente o CHTMAD viu também o seu Conselho de Administração ficar desfalcado, depois da demissão de mais um elemento. Esta circunstância condiciona inevitavelmente a gestão das dinâmicas assistenciais e certamente comprometerá o planeamento futuro na prestação de cuidados, devendo, na opinião da Comissão Política do PSD de Vila Real, ser solucionado com a maior brevidade, de forma que não fiquem comprometidos os objetivos que o Conselho de Administração do CHTMAD se propôs desenvolver: tratar a doença, cuidar a saúde, aliviar ansiedades e promover o bem-estar”, concluiu, através de comunicado, a Comissão Política.