PSD de Vila Real promove jornadas de formação autárquica

A comissão política de secção do PSD de Vila Real realizou no passado Sábado, 15 de Abril as primeiras Jornadas de Formação Autárquica com o título “Política para Todos”.

Francisco Sá Carneiro dizia “O Poder local é a base de segurança de toda a verdadeira democracia”, e foi com este foco e esta determinação que o partido reuniu um painel de excelência para debater temas como as finanças locais, contratação publica e a descentralização de competências para as autarquias locais. O principal objetivo consistia em dotar os nossos agentes e autarcas locais de competências e conhecimentos que lhes permitam exercer o seu papel de forma informada e bem fundamentada

Estiveram presentes o advogado David Coelho, o secretário-Geral dos Autarcas Social Democratas (ASD), Pedro Pinto e o Presidente dos ASD Hélder Silva. Participaram nas jornadas militantes e simpatizantes pertencentes a diversos órgãos autárquicos: assembleias de freguesia, assembleia municipal e câmara municipal.

Luís Tão, presidente da comissão política de secção do PSD de Vila Real enalteceu a importância destes momentos formativos e salientou o papel determinante que as freguesias têm para a atual comissão política. Segundo Luís Tão o contributo dos autarcas social-democratas engrandeceu estas jornadas de trabalho contribuindo com a sua experiência política e profissional: “Foi um momento de partilha e crescimento onde podemos discutir propostas e casos práticos, esclarecendo questões legais e a sua aplicabilidade à dinâmica local. São temas que têm estado na ordem do dia e cujoesclarecimento nos permite otimizar a nossa intervenção sempre com foco na transparência e nas populações”.

gc