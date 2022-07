PSD defende manutenção das corridas em Vila Real

A Comissão Política de Secção do PSD de Vila Real expressou, em comunicado, o seu apoio às corridas de Vila Real, sublinhando que “defende a marca das corridas”. “ O PSD considera que a mesma deveria ser potenciada com a realização de um conjunto de eventos, atividades culturais e promocionais ao longo do ano e não apenas num fim de semana”, pode ler-se no comunicado.

No mesmo documento, a comissão política de secção, explica que votou, por unanimidade, um voto de protesto pela falta de apoio do governo central as Corridas de Vila Real, solicitando, ainda, “o envolvimento e intervenção dos deputados do PSD na Assembleia da República, eleitos pelo círculo de Vila Real, no sentido de, através da sua ação, contribuírem para o desfecho positivo deste constrangimento”.

O PSD de Vila Real concluiu enaltecendo “todos aqueles que, de uma forma voluntária e com espírito altruísta, contribuíram para o sucesso da organização das Corridas de Vila Real 2022”.