PSD distrital de Vila Real anunciou lista de candidatos às Eleições Legislativas

No passado dia 7 de dezembro, a Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real anunciou a lista candidata às Eleições Legislativas, encabeçada por Artur Soveral de Andrade. Recorde-se que, na legislatura que agora terminou, o advogado do Peso da Régua, Soveral de Andrade, ocupava o terceiro lugar na lista do PSD para Vila Real.

A lista social-democrata mantém em segundo lugar a deputada Cláudia Bento e o terceiro elemento é André Marques. No 4º lugar está Miguel Esteves, seguido de Paula Costa, em 5º.

Segundo um comunicado do Conselho Nacional do Partido “o Presidente Rui Rio escolheu os nomes dos candidatos que serão cabeças de lista pelos vários círculos eleitorais às próximas eleições legislativas de 30 de janeiro”, acrescentando ainda que esta tarde terá ainda lugar uma reunião da Comissão Política Nacional para aprovação da totalidade dos candidatos, cujos nomes serão submetidos a aprovação final, em Conselho Nacional do Partido, a realizar esta noite em Évora.