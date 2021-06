PSD e CDS-PP coligam-se em sete concelhos do distrito de Vila Real

O PSD e o CDS-PP vão coligar-se em sete dos 14 concelhos do distrito de Vila Real. Refira-se que, no início do ano, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do PSD e do CDS-PP, respetivamente, assinaram um acordo para as próximas Eleições Autárquicas.

Os concelhos onde os dois partidos concorrem coligados são: Alijó (José Rodrigues Paredes), Chaves (Francisco Tavares), Montalegre (José Moura Rodrigues), Ribeira de Pena (Carlos Alberto Carvalho), Santa Marta de Penaguião (Daniel Teles), Mesão Frio (António Teixeira) e Vila Real (Luís Tão).

Em cinco concelhos, as candidaturas são lideradas por atuais autarcas social-democratas, que vão apresentar-se a eleições sem acordo de coligação, a saber: Boticas (Fernando Queiroga), Murça (Mário Artur Lopes), Peso da Régua (José Manuel Gonçalves), Valpaços (Amílcar Correia) e Vila Pouca de Aguiar (Alberto Machado).

Em Mondim de Basto e Sabrosa, autarquias atualmente lideradas por socialistas, Bruno Ferreira e Mário Varela lideram, respetivamente, as candidaturas do PSD, sem coligação com o CDS-PP.