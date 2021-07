PSD insiste na avaliação dos prejuízos causados pelo fenómeno climático extremo em Vila Real

O Grupo Parlamentar do PSD insiste em conhecer a avaliação dos prejuízos da intempérie de 31 de maio na Região Demarcada do Douro. Numa pergunta à ministra da Agricultura, esta quinta-feira, o PSD recorda que “no dia 31 de maio de 2021, um fenómeno climático extremo, de chuva forte acompanhada de granizo, provocou uma devastação profunda em algumas culturas agrícolas localizadas nos vários concelhos de Vila Real, inseridas ma região do Douro”.

A intensidade da tempestade foi de tal forma severa que se estima elevados prejuízos em vinhas, inclusive nas localizadas na Região Demarcada do Douro, em culturas perenes de fruticultura e em culturas temporárias.

De acordo com os agentes locais as produções agrícolas na vinha e em outras culturas estão comprometidas na sua quase totalidade para o presente ano, e será necessário o restabelecimento de diversas infraestruturas agrícolas, bem como em estradas, muros e caminhos.

“O Ministério da Agricultura emitiu um comunicado informando que estão no terreno equipas da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) a proceder ao levantamento dos prejuízos causados, que servirão de base às medidas a adotar”, aponta o PSD.