PSD lamenta “falta de planeamento” na candidatura de Vila Real a Capital Europeia da Cultura

Após terem votado favoravelmente a intenção de Candidatura por parte do Município à Capital Europeia da Cultura 2027, na Assembleia Municipal do passado dia 15 de outubro, os vereadores do PSD, eleitos pela coligação Vila Real à Frente, hoje, em comunicado, informaram que, no dia 25 de outubro, na reunião ordinária da Câmara Municipal, votaram contra um “procedimento de adjudicação por ajuste direto à firma “GOODSTAFF, Lda.”, no valor de 381.300,00€ para a apresentação de candidatura de Vila Real Capital Europeia da Cultura 2027”.

“À Câmara não resta outra alternativa senão aceitar as condições impostas pela empresa, uma vez que este processo foi pouco transparente e não houve lugar à necessária e atempada consulta de mercado”, pode ler-se no comunicado, em que o PSD acrescenta que considera fundamental que, “ juntamente com os serviços municipais da área da Cultura e outros, deveria ter sido constituído um Conselho Estratégico/Consultivo formado por pessoas de reconhecido mérito na elaboração e execução de projetos de grande impacto internacional. Ao mesmo tempo e caso fosse considerado necessário, todos os especialistas externos, eventualmente chamados a colaborar na elaboração desta candidatura, deveriam ser contratados através de concurso público”.

Os vereadores do PSD terminam reforçando que, como foi dito “durante a Campanha Eleitoral, este executivo socialista é incompetente no planeamento e na gestão dos projetos das diferentes áreas de atuação do Município de Vila Real”. “Apesar de constatarmos não existir qualquer documento, à presente data, contrariamente ao que foi amplamente propagandeada durante o período eleitoral, desejamos que esta intenção de candidatura seja levada a bom porto”, concluíram.