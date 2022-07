PSD realizou a jornada “Vila Real Primeiro”

Após a recente eleição de Luís Tão como presidente do PSD de Vila Real, a comissão política do PSD Vila Realrealizou no passado sábado, 16 de julho, a jornada “Vila Real Primeiro”.

Uma jornada interna de trabalhos, onde agregar, inovar e reafirmar o papel do PSD no concelho, são os principaisobjetivos da nova equipa que lidera o PSD Vila Real, cuja estratégia política para os próximos dois anos, será assente fundamentalmente em 4 pilares: freguesias; comunicação; proximidade e intervenção.

Luís Tão, presidente do PSD de Vila Real, destacou “a motivação de toda a equipa que compõe esta comissão política, no propósito do trabalho em conjunto que se pretende realizar nos próximos 2 anos em prol dos Vila-Realenses, num caminho de progresso e desenvolvimento de todo o concelho de Vila Real”. Luís Tão acrescentouainda que “compete ao PSD Vila Real agregar os seus militantes e promover o debate interno para juntosencontrarmos soluções para as reais necessidades e expectativas dos Vila-Realenses”.

Esta jornada interna terminou com um almoço onde participaram o presidente da Distrital do PSD, FernandoQueiroga, bem como elementos que integram o CEL – Conselho Estratégico Local, enquanto estrutura de consulta e apoio às definições das linhas gerais de atuação da comissão política do PSD Vila Real.