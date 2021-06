O presidente do Partido Social-Democrata (PSD), Rui Rio, vai estar em Vila Real no próximo dia 28 de junho para a apresentação dos 14 principais candidatos às câmaras do distrito de Vila Real.

A apresentação oficial dos cabeças de lista às próximas eleições autárquicas está marcada para o dia 28 junho, às 18h, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. (UTAD).

A cerimónia vai decorrer com todas as medidas de segurança, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.