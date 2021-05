PSD Vila Real preocupado com falta de apoio ao processo de vacinação

No seguimento do pedido de contratação de recursos humanos, feito por parte do agrupamento de centros de saúde ACES Marão e Douro Norte, o PSD de Vila Real, em oficio dirigido ao presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, manifestou a sua

preocupação pela falta de reforço de profissionais de saúde de apoio ao combate à pandemia, nomeadamente, no que diz respeito aos centros de vacinação.

“Atendendo que neste momento o processo de vacinação é prioritário na estratégia nacional de combate à pandemia e que os profissionais se encontram já em grande sobrecarga e desgaste, muito nos surpreende que, à data de 23 de abril, o senhor

presidente do conselho diretivo da ARS Norte tenha rejeitado o pedido de contratação realizado pelo ACES supracitado, nomeadamente para: 2 médicos (total de 90 horas); 3 assistentes operacionais; 2 assistentes técnicos”, explicou o PSD, em comunicado, referindo, ainda, que “continua por solucionar a necessidade emergente de reforço de enfermeiros neste processo”.



Para o PSD, “estes factos colocam em risco por um lado, o processo de combate à pandemia, podendo condicionar e comprometer o bom funcionamento de centros de vacinação e, por outro lado, os profissionais no terreno correrem sério risco de burnout”.