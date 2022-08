PSP de Chaves deteve dois homens por tráfico de produtos estupefacientes

Elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Chaves detiveram dois indivíduos do sexo masculino, de 52 e 60 anos de idade, pela prática de crime de tráfico de produtos estupefacientes.

As detenções foram realizadas no passado dia 8 de agosto e tiveram como base um processo criminal iniciado no princípio do ano, na cidade de Chaves. A investigação, que visou especificamente o combate ao tráfico de produtos estupefacientes, culminou na na área de serviço de Seide, na A7, entre Guimarães e Vila Nova de Famalicão, como consequência de diversas diligências realizadas.

Além da detenção dos dois homens, foram apreendidas 6,02 gramas de heroína, 8,68 gramas de cocaína e um telemóvel. Os detidos vão agora ser presentes ao Tribunal de Judicial de Vila Real, para a aplicação das respetivas medidas de coação.

O objetivo fundamental do Comando da PSP de Vila Real e da Divisão Policial de Chaves, por inerência, é reforçar o sentimento de segurança e confiança na população, continuando a estratégia de intervenção, organizada e sistemática, de combate à criminalidade em geral e ao crime de tráfico de estupefacientes em particular.