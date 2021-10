PSP de Chaves deteve homem por tráfico de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através das diversas valências que dispõe na Divisão Policial de Chaves, tem levado a cabo, operações de prevenção e combate ao crime, visando essencialmente a protecção dos cidadãos e dos seus bens, bem como a manutenção da ordem e tranquilidade públicas, com especial enfoque no crime de tráfico de produtos estupefacientes.

Consequentemente, no dia 30 de Setembro pelas 21H00, foi delineada uma operação policial de combate ao crime, com incidência no tráfico de produto estupefaciente, da qual resultou na detenção de um cidadão de sexo masculino de nacionalidade portuguesa, de 47 anos de idade, por tráfico de estupefacientes, residente na cidade de Chaves.

No decorrer da operação, foi-lhe apreendido diverso material, designadamente: 51 doses de heroína, um Telemóvel e um veículo ligeiro de passageiros, onde transportava a droga.

O detido foi presente no dia de hoje, à Autoridade Judiciária Competente, junto do Tribunal Judicial de Chaves, tendo-lhe sido aplicada a medida de Coação de Termo de Identidade e Residência.

Com estas ações a PSP, pretende dar continuidade à estratégia de intervenção, organizada e sistemática, de combate à criminalidade, aumentando deste modo o sentimento de segurança e tranquilidade na população.