PSP de Chaves deteve homem suspeito de furtos no interior de veículos

A Polícia de Segurança Pública (PS), através das diversas valências que constituem a Divisão Policial de Chaves, tem levado a cabo, de forma regular, operações de prevenção criminal visando essencialmente a protecção dos cidadãos e dos seus bens, bem como a manutenção da ordem e tranquilidade pública, na cidade de Chaves.

Nesta sequência, no presente fim de semana foi delineada uma operação de prevenção criminal direccionada ao ilícito criminal de furto no interior de veículos. Assim e no âmbito de um processo em investigação foi possível efectuar a detenção de um homem de 44 anos, fortemente indiciado de sete de furtos qualificados e três crimes de furto simples.

O processo teve início em 5 de agosto de 2021 e culminou com a detenção do principal suspeito, neste domingo às 00h10, tendo o mesmo recolhido à área de detenção temporária da PSP de Chaves.

O detido foi presente à Autoridade Judiciária competente – Tribunal Judicial de Chaves, no passado dia 20, que lhe decretou a Prisão Preventiva.

Com estas ações a Divisão de Policial de Chaves, pretende dar continuidade à estratégia de intervenção, organizada e sistemática, de combate à criminalidade na cidade de Chaves, aumentando deste modo o sentimento de segurança e tranquilidade na população Flaviense.