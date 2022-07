PSP de Chaves deteve três homens e uma mulher por tráfico de droga

Polícias do Comando de Polícia de Vila Real, através da intervenção da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Chaves, tendo por base uma investigação com cerca de sete meses, efetuaram esta semana uma operação de prevenção criminal naquela cidade, visando especificamente o combate ao tráfico de produtos estupefacientes.

Foram realizadas quatro buscas domiciliárias e duas buscas não domiciliárias e do processo obtiveram-se os seguintes resultados: detenção de quatro indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas de 37 e 61 anos de idade, pela prática de crime de tráfico de produtos estupefacientes; detenção de um indivíduo de sexo feminino, por injúrias e ofensas a integridade física a agente de autoridade; apreensão de 3,79 Gramas de heroína, mais 20, 82 em processo; apreensão de 0,53 Gramas de Cocaína, mais 35,50 em processo; apreensão de duzentos e oito euros, em dinheiro, procedente da prática ilícita; apreensão de uma viatura ligeira de passageiros, utilizada na prática ilícita referenciada.

Os detidos foram apresentados no Tribunal de Chaves, para eventual aplicação de medidas de coação.

O objetivo fundamental do Comando da PSP de Vila Real e da Divisão de Chaves por inerência é reforçar o sentimento de segurança e confiança na população Flaviense, continuando a estratégia de intervenção, organizada e sistemática, de combate à criminalidade em geral e ao crime de tráfico de estupefacientes em particular.