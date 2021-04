PSP de Vila Real apreendeu material furtado e ilegal

Polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Vila Real, procederam, ontem, à detenção de um indivíduo, com 46 anos de idade, em Vila Real, e à Constituição de Arguido de um indivíduo, com 21 anos de idade, no âmbito de uma Operação Policial, que visava dar cumprimento de dois Mandados de Busca Domiciliária e um Mandado de Busca a veículo automóvel, referentes a um Processo em investigação por furtos qualificados e receptação.

No decurso das buscas foi apreendida uma arma de fogo de calibre 6,35 mm; 19 munições de calibre 6,53 mm; 593 doses de haxixe; três telemóveis; um computador de diagnóstico auto; duas bicicletas e vária maquinas utilizadas na construção civil e mecânica.